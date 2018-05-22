أوليانوف: من الممكن تخطي الصعوبات الناتجة عن عقوبات واشنطن ضد إيران

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن صعوبات ستظهر بالتأكيد، أمام الشركات الأجنبية في المجال الاقتصادي في إيران جراء العقوبات الأمريكية، لكن يمكن التغلب عليها.

فيينا — سبوتنيك. وقال أوليانوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن التهديدات الأمريكية بالعقوبات المالية وغيرها لن تجعل نشاط الشركات الأجنبية في المجال الاقتصادي على أراضي إيران سهلا، ومن المؤكد ستواجه صعوبات، وأعتقد أنه يمكن التغلب عليها، لكن الأيام القادمة تظهر كل شيء".

Twitter/Steven Mnuchin أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد اعتبر في كلمة متلفزة أمس الاثنين، أن الاتفاق النووي الإيراني لا يضمن الأمن للعالم، متعهدا بأن العقوبات، التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران، ستكون الأقوى في التاريخ. وطرح وزير الخارجية الأمريكي في كلمته قائمة من 12 مطلبا أمام إيران، مشترطاً تلبيتها لتطبيع العلاقات مع طهران، كما دعا حلفاء الولايات المتحدة لدعم نهجها إزاء القضية الإيرانية.

كما شدد بومبيو، على أن الولايات المتحدة تصر على أن تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة غير مسبوقة للوصول إلى منشآتها، ووقف "تطوير الصواريخ الباليستية ووقف دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله وحماس".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في الثامن من أيار/مايو الجاري، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وجرى التوقيع على الاتفاق النووي بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا) وبين إيران في تموز/يوليو 2015.