وزير خارجية "حكومة الوفاق" الليبية يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، في الفترة 24-26 أيار/ مايو الجاري.
هذا ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حدثا سنويا اقتصاديا روسياً يُعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومنذ ذلك الحين يقوم الرئيس بوتين بزيارة المنتدى سنوياً. ويشارك في المنتدى بشكل أساسي، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية بالإضافة إلى الساسة ورؤساء الحكومات والوزراء. ويسمّى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.
وهذا العام العاصمة الشمالية الروسية — سان بطرسبورغ مستعدة لاستقبال نحو 15 ألف ضيف من أكثر من 100 دولة.
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