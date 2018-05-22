وزير خارجية "حكومة الوفاق" الليبية يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أفاد مصدر في مجموعة الاتصال الروسية المعنية بشأن التسوية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، سيشارك في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

© Sputnik . Evgeniy Biyatov وفد سعودي كبير إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

موسكو- سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يلقي سيالة كلمة في جلسة مكرسة لقضايا إعادة إدماج ليبيا في الاقتصاد الدولي، وانتعاش الاقتصاد الليبي بعد الحرب الأهلية وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الروسية — الليبية وعودة الشركات الروسية والدولية إلى السوق الليبية.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، في الفترة 24-26 أيار/ مايو الجاري.

هذا ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حدثا سنويا اقتصاديا روسياً يُعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومنذ ذلك الحين يقوم الرئيس بوتين بزيارة المنتدى سنوياً. ويشارك في المنتدى بشكل أساسي، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية بالإضافة إلى الساسة ورؤساء الحكومات والوزراء. ويسمّى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

وهذا العام العاصمة الشمالية الروسية — سان بطرسبورغ مستعدة لاستقبال نحو 15 ألف ضيف من أكثر من 100 دولة.