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17:04 22 مايو/ أيار 2018
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    ترامب

    الكشف عن سر أخطاء في تغريدات ترامب

    © AP Photo / J. David Ake
    العالم
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    ذكرت مصادر وسائل إعلام أمريكية أن موظفي الرئيس الأمريكي يكتبون على "تويتر" مستخدمين أخطاء ترامب المسبقة وكأنها توقيع أو أسلوب خاص له كي يبدو وكأنه هو المسؤول عن نشر التغريدات.

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    © REUTERS / Miraflores Palace
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    سبوتنيك. صرح اثنين من المطلعين، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، لصحيفة "بوسطن غلوب"، عن تقليد الموظفين أسلوب ترامب في الكتابة على "تويتر".

    وذكرت الصحيفة، في بعض الأحيان تتم كتابة التغريدة من قبل الرئيس نفسه، وأحيانا من قبل موظفي البيت الأبيض. إذا كنت ترغب في تسليط الضوء على موضوع معين، يقوم الموظفون بإرسال بعض احتمالات التغريدات لترامب ليختار من بينها. ويختار الرئيس الأمريكي أحد الاحتمالات، وأحيانًا يكملها بصياغته الخاصة.

    ويقوم المترجمون، للحفاظ على أسلوب الرئيس، بإدراج عدد كبير من علامات التعجب، واستخدام الأحرف الكبيرة في بداية بعض الكلمات بدلاً من الأحرف الصغيرة، وتجاهل الفواصل بشكل دوري، مع التركيز على التغريدات المعتادة المسبقة للرئيس الأمريكي. فيصبح من الصعب تمييز التغريدات التي كتبها ترامب عن تلك التي كتبها موظفوه، حتى بالنسبة للأشخاص المطلعين.

    على الرغم من أن مؤلفي الخطابات يحاولون جعل خطاب الرئيس الأمريكي أكثر إلماما وصحة، فإن فريق ترامب يستخدم "تويتر"  للتواصل بين الرئيس والشعب، فيعتقد موظفو البيت الأبيض أن مثل هذه الطريقة للتعبير عن الأفكار تجعل رأس الدولة أقرب إلى الناس. كما أن بعض مؤلفي التغريدات يستمتعون بالنقد والتعليقات على أسلوب ترامب المفزع.

    ولم يعلق رئيس قسم الشبكات الاجتماعية ومدير حسابات المواقع الاجتماعية لدى ترامب على الأمر. كما رفض المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق أيضا.

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    الكلمات الدلالية:
    موظفون, موضوع, خطابات, أسلوب, تغريدات, وكالة سبوتنيك, تويتر, البيت الأبيض, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أمريكا
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