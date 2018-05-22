تسجيل
18:57 22 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    Кандидат в президенты Турции Догу Перинчек

    بارينتشاك: إذا أصبحت رئيسا لتركيا... سأدعو الأسد إلى أنقرة وأستقبله شخصيا وسنقاطع الناتو

    © Sputnik . Elena Palazhenko
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    شدد زعيم حزب "الوطن" التركي، المرشح المستقل للرئاسة التركية، دوغو بارينتشاك، أن التهديدات ضد تركيا وروسيا تأتي من نفس المصدر، لذلك ينبغي على أنقرة تعزيز التعاون العسكري مع موسكو، وأكد أنه في حال فوزه في الانتخابات فإنه سينسحب من حلف الناتو.

    وقال بارينتشاك لوكالة "سبوتنيك" في سياق جوابه عن سؤال حول مستقبل العلاقة التركية الروسية في حال انتخابه رئيسا لتركيا وتأثير ذلك على سوريا، إن "الصداقة الروسية التركية هي مفتاح حل الصراع السوري. بعد أن أصبح رئيساً ، سأدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى تركيا في اليوم التالي، وسأرسل طائرة له وسأقابله شخصياً في مطار أنقرة. وبالتالي، فإننا سوف نعيد العلاقات بين تركيا وسوريا بحزم ونقوي في الوقت نفسه العلاقات مع روسيا على محور أنقرة — دمشق — موسكو".

    لقاء ثلاثي يجمع بوتين مع أردوغان وروحاني في سوتشي، 22 نوفمبر 2017
    Press Service of the President of the Russian Federation
    برلماني تركي: التعاون الروسي التركي الإيراني قد يحقق السلام في سوريا
    وحول العلاقة مع أوروبا، أكد زعيم حزب "الوطن" أنه "بمجرد أن أصبح رئيساً، سنغادر فوراً الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، لأن هذا التعاون يتسبب بأضرار اقتصادية كبيرة لتركيا، وهذا يضرب إنتاجنا".

    وفي مجال العلاقة مع حلف الأطلسي (الناتو) قال بارينتشاك "الناتو ينظر إلى تركيا على أنها عدو، على الرغم من أن تركيا عضو فيه. لكن في الآونة الأخيرة، أجرى التحالف تمارين وتم إدراج أتاتورك والرئيس الحالي لتركيا كهدف عسكري. تساعد الولايات المتحدة الفصائل الكردية الإرهابية، وتزودهم بالسلاح، لذا فإن تركيا وأمريكا بالفعل في علاقة غير ودية. عندما يأتي حزبنا إلى السلطة، سوف تغادر تركيا حلف شمال الأطلسي، والطائرات الأمريكية في قاعدة إنجيرليك الجوية سوف تعود إلى بلادها، والقاعدة نفسها سوف تصبح تماما تحت سيطرة الجيش التركي. ولن يكون هناك أي وجود عسكري أمريكي في تركيا".

    يذكر أن حزب "الوطن" هو حركة يسارية، تقف على خط الرئيس الأول لتركيا، مصطفى كمال أتاتورك، ولها صبغة معادية للغرب ومعادية للولايات المتحدة. وتعتبر نفسها الوريث القانوني للحزب الاشتراكي للعمال والفلاحين، الذي أنشئ في عام 1919.    

    انظر أيضا:

    وزير خارجية تركيا: أي حل عسكري في سوريا غير قانوني وغير مستدام
    مجلة أمريكية: قصف سوريا رسالة إلى تركيا
    نائب رئيس الحكومة التركية: سياسة تركيا في سوريا لا تدعم دولة محددة
    تركيا: أمريكا لم تستخدم قاعدة إنجريليك في ضربات سوريا
    بوزداغ: تركيا أصبحت وسيطا بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا
    تركيا تستخدم منظومات "كورنيت-إي" في سوريا (فيديو)
    تركيا: واشنطن تراوغ بشأن مستقبلها فى سوريا
    جاويش أوغلو: تركيا ستطرد الأكراد من حدود سوريا ما لم تتوصل لاتفاق مع أمريكا
    الحكومة التركية: مقتل 42 جنديا تركيا و3381 من الفصائل الكردية منذ انطلاق عملية عفرين في سوريا
    مسؤول في "الناتو": الحلف يدعم أمن تركيا ضد التهديدات القادمة من سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأزمة السورية, الحزب الوطن التركي, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يهدي باقة من الأزهار لمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل لدى وصولها مدينة سوتشي، روسيا 20 مايو/ أيار 2018
    باقات من الأزهار من ساسة العالم
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك