بارينتشاك: إذا أصبحت رئيسا لتركيا... سأدعو الأسد إلى أنقرة وأستقبله شخصيا وسنقاطع الناتو

وقال بارينتشاك لوكالة "سبوتنيك" في سياق جوابه عن سؤال حول مستقبل العلاقة التركية الروسية في حال انتخابه رئيسا لتركيا وتأثير ذلك على سوريا، إن "الصداقة الروسية التركية هي مفتاح حل الصراع السوري. بعد أن أصبح رئيساً ، سأدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى تركيا في اليوم التالي، وسأرسل طائرة له وسأقابله شخصياً في مطار أنقرة. وبالتالي، فإننا سوف نعيد العلاقات بين تركيا وسوريا بحزم ونقوي في الوقت نفسه العلاقات مع روسيا على محور أنقرة — دمشق — موسكو".

