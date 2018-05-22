كوسوفو: انضمام الجبل الأسود إلى "الناتو" ألهم بلدان أخرى في البلقان

أعلن رئيس جمهورية كوسوفو، غير المعترف بها دوليا، هاشم تاتشي، أن انضمام الجبل الأسود إلى حلف شمال الأطلسي كان بمثابة حافز ملهم لبلدان منطقة البلقان، نحو طريقها إلى التكامل الأورو - أطلسي.

بلغراد — سبوتنيك. ونقل راديو وتلفزيون الجبل الأسود، عن تاتشي قوله اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار: "الجبل الأسود أعطى إلهاما للمنطقة بأسرها من أجل التكامل الأوروبي والأورو-أطلسي، ونحن سعداء بأن الجبل الأسود عضو في حلف الناتو".

© Sputnik . Vladimir Vjatkin رئيس الجبل الأسود المنتخب يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا

وأضاف: "عضوية الجبل الأسود وألبانيا في الحلف تجلب الاستقرار إلى منطقة غربي البلقان بأسرها".

وافتتح في بودفا، على ساحل البحر الأدرياتيكي، اليوم الثلاثاء، المنتدى الدولي "2 بي سي" (لتكن آمنا) حول الأمن عبر المحيط الأطلسي والأمن جنوب شرقي أوروبا، تحت رعاية حكومة الجبل الأسود والسفارة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن قادة بلدان المنطقة، وضيوف من بروكسل ورئيس جمهورية كوسوفو غير المعترف بها دوليا.

وكانت جمهورية الجبل الأسود قدانضمت إلى حلف "الناتو" في أوائل حزيران/ يونيو 2017، وقوبل هذا الإجراء بمعارضة جزء كبير من سكان هذه الجمهورية اليوغوسلافية سابقا، حيث أشارت دراسات سابقة بهذا الصدد، إلى أن أقل من نصف السكان أيدوا انضمام بلادهم لحلف "الناتو". وهذا ما أكدته الاحتجاجات التي عمت كافة أنحاء الدولة الصغيرة التي نالت استقلالها عام 2006.