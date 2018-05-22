ترامب: قد يتم تأجيل القمة المقررة مع زعيم كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار: "قد لا يكون ذلك ممكنا يوم 12 يونيو".
وهددت كوريا الشمالية بإلغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بسبب المناورات العسكرية بين واشنطن وسيئول.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، في وقت سابق، إنه على الولايات المتحدة أن تفكر مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية".
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