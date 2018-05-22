ترامب: قد يتم تأجيل القمة المقررة مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من غير المستبعد أن يتم تأجيل قمته مع زعيم كوريا الشمالية المقررة في 12 يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أنها ربما تعقد في وقت لاحق.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار: "قد لا يكون ذلك ممكنا يوم 12 يونيو".

© AP Photo / Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais الولايات المتحدة لا تستبعد الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية

وتابع: "سنرى ماذا سيحدث، إن لم تعقد القمة، وقد تعقد لاحقا"

وهددت كوريا الشمالية بإلغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بسبب المناورات العسكرية بين واشنطن وسيئول.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، في وقت سابق، إنه على الولايات المتحدة أن تفكر مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية".