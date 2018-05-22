رسميا: مادورو رئيسا لفنزويلا

وقالت لجنة الانتخابات في فنزويلا، الاثنين 21 مايو، إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت، الأحد الماضي، رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.
وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 يناير/ كانون الثاني 2019.
وحث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، السلطات الفنزويلية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، في أعقاب الإعلان عن فوز نيكولاس مادورو بفترة رئاسية جديدة.
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