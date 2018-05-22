رسميا: مادورو رئيسا لفنزويلا

ذكرت وكالة الأنباء الحكومية في فنزويلا، اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار، أنه تم إعلان فوز نيكولاس مادورو رسميا رئيسا للبلاد للفترة الرئاسية التي تبدأ في 2019 وتنتهي عام 2025.

وقالت لجنة الانتخابات في فنزويلا، الاثنين 21 مايو، إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت، الأحد الماضي، رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.

© REUTERS / HANDOUT الحزب الشيوعي في فنزويلا يرشح مادورو للرئاسة

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، تيبيساي لوتشينا، أعلنت، يوم الاثنين، إعادة انتخاب نيكولاس مادورو ، رئيسا للبلاد بحصوله على 6.19 مليون صوت (نحو 68 %) بالانتخابات التي جرت يوم الأحد في البلاد.

وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 يناير/ كانون الثاني 2019.

وحث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، السلطات الفنزويلية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، في أعقاب الإعلان عن فوز نيكولاس مادورو بفترة رئاسية جديدة.