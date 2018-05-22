أول مشاركة ملكية لميغان ماركل والأمير هاري بعد الزواج (صور)

وحضر العروسان حفل خيري لولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، في حدائق قصر باكنغهام بصفتهما الرسمية، كـ "دوق ودوقة ساسكس"، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".
وسيحتفل ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، بعيد ميلاده الـ 70 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي رافق عروس ابنه ميغان ماركل على طول ممر كنيسة سانت جورج، في غياب والدها الذي لم يتمكن من الحضور.
This was The Duke and Duchess of Sussex’s first engagement as a married couple and Their Royal Highnesses met people representing The Prince's Patronages at Buckingham Palace. #PrinceandPatron pic.twitter.com/BdWVyXfWye— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 22, 2018
ومن المتوقع أن يقضي الأمير هاري وميغان ماركل شهر عسلهما في وقت لاحق، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل عن موعد سفرهما أو مكان شهر العسل.
UK's Prince Harry and Meghan Markle attend Charles' garden party https://t.co/YpFbdRoUy3 pic.twitter.com/EdUHzfT9q8— Reuters Top News (@Reuters) May 22, 2018
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