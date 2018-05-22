أول مشاركة ملكية لميغان ماركل والأمير هاري بعد الزواج (صور)

ظهر نجل ولي العهد البريطاني، الأمير هاري، مع عروسه ميغان ماركل، اليوم الثلاثاء، في أول مشاركة ملكية لهما منذ الزواج قبل أيام قليلة.

وحضر العروسان حفل خيري لولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، في حدائق قصر باكنغهام بصفتهما الرسمية، كـ "دوق ودوقة ساسكس"، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وحضر الحفل أفراد من خدمات الطوارئ، الذين كانوا أول المنقذين للمتضررين من التفجير الانتحاري في مانشستر قبل عام، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وسيحتفل ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، بعيد ميلاده الـ 70 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي رافق عروس ابنه ميغان ماركل على طول ممر كنيسة سانت جورج، في غياب والدها الذي لم يتمكن من الحضور.

This was The Duke and Duchess of Sussex’s first engagement as a married couple and Their Royal Highnesses met people representing The Prince's Patronages at Buckingham Palace. #PrinceandPatron pic.twitter.com/BdWVyXfWye — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 22, 2018

ومن المتوقع أن يقضي الأمير هاري وميغان ماركل شهر عسلهما في وقت لاحق، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل عن موعد سفرهما أو مكان شهر العسل.