وزير الخارجية الأمريكي: المهام المطلوب من إيران تنفيذها "ليست صعبة"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار إن المهام المطلوب من إيران تنفيذها "ليست صعبة".

وعبر بومبيو عن ثقته في إمكانية تطوير نهج دبلوماسي مع الأوروبيين بشأن إيران، حسب رويترز.

وأضاف بومبيو أنه "على الشعب الإيراني اختيار طبيعة الحكم الذي يطمح إليه".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "لن نتساهل"أمريكا" مع ما تفعله إيران من خلال حزب الله في أوروبا والدول العربية".

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي لمايك بومبيو منذ توليه مهام عمله كوزير للخارجية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار/ مايو الجاري انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأكد استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، وهي القرارات التي يرفضها الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق.وجرى التوقيع على الاتفاق النووي بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا] وبين إيران في تموز/ يوليو 2015.