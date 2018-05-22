نتنياهو يجتمع بالمجلس الوزاري المصغر في مركز سري تحت الأرض

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد مداولات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية المخططة غدا داخل مركز إدارة الأزمات المحصن الذي يقام حاليا تحت الأرض في منطقة القدس.

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: لوضع حد "للعدوان" الإيراني يجب معارضة طهران ودعم الموقف الأمريكي

القدس — سبوتنيك . وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "سيبدأ المجلس الأمني هذا النهج لمدة شهر".

وأضافت الهيئة "لم يتم الإشارة إلى سبب قرار نتنياهو إلا أن بعض وسائل الإعلام رجحت أن يكون السبب إما تفادي التسريبات أو التنصت من قبل جهات استخباراتية".

هذا و"طلب من الوزراء الوصول إلى المركز لوحدهم وبدون مساعديهم".

وعلمت هيئة البث بأن "الجلسة الأخيرة التي عقدت في المركز كانت مطلع الشهر الجاري بعد غارتين في سوريا نسبتا لإسرائيل".