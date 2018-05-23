مسؤول كوري جنوبي يرجح استئناف المحادثات مع الشمال بعد 25 مايو

صرح يون يونغ تشان، المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء 22 مايو/أيار، بأن المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين سوف تستأنف على الأرجح بعد 25 من الشهر الجاري، بعد انتهاء تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

جاءت تصريحات تشان في سياق حديثه للصحفيين في واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن في البيت الأبيض، بحسب رويترز.

© REUTERS / LEAH MILLIS بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتحسين حياة الكوريين الشماليين

يذكر أن كوريا الشمالية ألغت الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة اجتماعا مع مسؤولين كبار من كوريا الجنوبية احتجاجا على التدريبات المشتركة بين سيئول وواشنطن وهددت أيضا بإلغاء قمة لم يسبق لها مثيل بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن التحضير لا يزال جاريا للقمة الأمريكية مع كوريا الشمالية في 12 يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن القمة قد تتأجل رغم التحضير لها.