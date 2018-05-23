أمريكا تدرس خفض استيراد الفولاذ والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي

موسكو — سبوتنيك. ووفقًا للصحيفة ، قدمت واشنطن لبروكسل خيارين لدول الاتحاد الأوروبي، التي تزود الولايات المتحدة بالألمنيوم والصلب، بتحديد حصة 90 بالمئة من صادراتها في عام 2017. الخيار الثاني — حصص التعريفة الجمركية التي ستخفض أيضا من صادرات الفولاذ والألمنيوم بنسبة 10بالمئة.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد فرضت نهاية آذار/مارس الماضي، رسوم جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، وعلقت تنفذيها حتى 1 حزيران/ يونيو لدول الاتحاد ألأوروبي وعدد من الدول الأخرى.
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول هذه القضية، حيث تسعى المفوضية الأوروبية إلى استبعاد دائم للاتحاد الأوروبي بأكمله من الرسوم الجديدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)