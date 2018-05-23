أمريكا تدرس خفض استيراد الفولاذ والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات لخفض صادرات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 بالمئة، وجاء ذلك وفقا صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أوروبيين.

موسكو — سبوتنيك. ووفقًا للصحيفة ، قدمت واشنطن لبروكسل خيارين لدول الاتحاد الأوروبي، التي تزود الولايات المتحدة بالألمنيوم والصلب، بتحديد حصة 90 بالمئة من صادراتها في عام 2017. الخيار الثاني — حصص التعريفة الجمركية التي ستخفض أيضا من صادرات الفولاذ والألمنيوم بنسبة 10بالمئة.

© AP Photo / Petros Giannakouris الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالاتفاق النووي الإيراني وإيران تطالب بترجمة عملية

ويعتبر المصدر الدبلوماسي الأوروبي، أن مثل هذه الخطوة "غير قانونية" ، وأن أوروبا لن تقبل بذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد فرضت نهاية آذار/مارس الماضي، رسوم جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، وعلقت تنفذيها حتى 1 حزيران/ يونيو لدول الاتحاد ألأوروبي وعدد من الدول الأخرى.

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول هذه القضية، حيث تسعى المفوضية الأوروبية إلى استبعاد دائم للاتحاد الأوروبي بأكمله من الرسوم الجديدة.