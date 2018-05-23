ظريف: تصريحات بومبيو تستند إلى "أوهام قديمة"

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنها "عارية عن الصحة، مضيفا إلى أنها تستند إلى "أوهام قديمة".

وقبل يومين قال بومبيو إن واشنطن قد تفرض عقوبات على إيران إذا لم تحجم نفوذها الإقليمي والعسكري واتهم طهران بدعم جماعات مسلحة في دول مثل سوريا ولبنان واليمن.

© REUTERS / YVES HERMAN وزير الخارجية الألماني يجتمع مع بومبيو لبحث الاتفاق النووي الإيراني

وقال ظريف إن بومبيو كرر مزاعم قديمة ضد طهران "بلهجة أقوى وأقل تهذيبا". وفق "رويترز".

وقال خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني "بومبيو وغيره من المسؤولين الأمريكيين يعيشون في أوهام قديمة… لقد أصبحوا رهائن لجماعات ضغط فاسدة".

هذا وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد اعتبر في كلمة متلفزة يوم أمس الإثنين، أن الاتفاق النووي الإيراني لا يضمن الأمن للعالم، متعهدا بأن العقوبات، التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران، ستكون الأقوى في التاريخ. وطرح وزير الخارجية الأمريكي في كلمته قائمة من 12 مطلبا أمام إيران، مشترطاً تلبيتها لتطبيع العلاقات مع طهران، كما دعا حلفاء الولايات المتحدة لدعم نهجها إزاء القضية الإيرانية.

كما شدد بومبيو على أن الولايات المتحدة تصر على أن تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة غير مسبوقة للوصول إلى منشآتها ، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية ووقف دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط ، بما في ذلك حزب الله وحماس.