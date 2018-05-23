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15:11 23 مايو/ أيار 2018
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    المتحدثة الرسمة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

    زاخاروفا: موسكو سترد بحزم على إجراءات السلطات البريطانية بحق وسائل إعلام روسية

    © Sputnik . Кирилл Каллиников
    العالم
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    قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 23 مايو/ أيار، إن موسكو سترد بحزم على إجراءات السلطات البريطانية بحق وسائل إعلام روسية.

    وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي من أمام السفارة الأوكرانية في موسكو، روسيا 18 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik . Anton Denisov
    زاخاروفا: اعتقال فيشينسكي جزء من حملة دعاية غربية
    موسكو — سبوتنيك. وقالت الناطقة للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن الرد على هذا الاستعراض، والأمر كذلك، سيكون حازما. ولقد قلنا ذلك. والجهات المختصة في بلادنا بدأت بدراسة مضمون وسائل إعلام بريطانية موجودة في روسيا".

    ولفتت زاخاروفا إلى أن مثل هذه الإجراءات ليست خيار موسكو، ولم تستخدم روسيا أبدا الإجراءات التي تطبقها لندن، وعلى وجه الخصوص، تجاه وسائل الإعلام الروسية، مشيرة: "لذلك سنرد على ذلك بنفس الأسلوب".

    وكانت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، قد أعلنت يوم أول أمس الاثنين، فتح ثلاثة تحقيقات ضد قناة "آر تي" الروسية للاشتباه في مخالفات حصلت ببرامج أخبار القناة، يومي 26 أبريل/ نيسان و4 مايو/ أيار 2018، وفيما يتعلق ببرنامج "كروستولك" يوم 20 أبريل/ نيسان.

    وكانت "أوفكوم" قد أعلنت، في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، عن توجيه رسالة إلى الجهة صاحبة ترخيص قناة "آر تي" حول العقوبات المحتملة المتعلقة "بقضية سكريبال". وأعلنت رئيسة تحرير قناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، أن روسيا الاتحادية سترد على احتمال إلغاء ترخيص "آر تي" في بريطانيا بشكل مماثل. وفي الوقت نفسه، أعربت سيمونيان، عن أملها بألا يتخذ الجانب البريطاني مثل هذه الخطوة.

    والجدير بالذكر أن "أوفكوم"، كانت قد أعلنت، في 18 أبريل، عن فتح 7 تحقيقات جديدة تتعلق ببرامج إخبارية ووثائقية لقناة "آر تي".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    وسائل إعلام بريطانية, أخبار قضية سكريبال, لندن, إجراءات, صحفيين, أوفكوم, وكالة سبوتنيك, آر تي, مارغريتا سيمونيان, المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا, موسكو
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