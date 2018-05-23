زاخاروفا: موسكو سترد بحزم على إجراءات السلطات البريطانية بحق وسائل إعلام روسية

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 23 مايو/ أيار، إن موسكو سترد بحزم على إجراءات السلطات البريطانية بحق وسائل إعلام روسية.

© Sputnik . Anton Denisov زاخاروفا: اعتقال فيشينسكي جزء من حملة دعاية غربية

موسكو — سبوتنيك . وقالت الناطقة للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن الرد على هذا الاستعراض، والأمر كذلك، سيكون حازما. ولقد قلنا ذلك. والجهات المختصة في بلادنا بدأت بدراسة مضمون وسائل إعلام بريطانية موجودة في روسيا".

ولفتت زاخاروفا إلى أن مثل هذه الإجراءات ليست خيار موسكو، ولم تستخدم روسيا أبدا الإجراءات التي تطبقها لندن، وعلى وجه الخصوص، تجاه وسائل الإعلام الروسية، مشيرة: "لذلك سنرد على ذلك بنفس الأسلوب".

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، قد أعلنت يوم أول أمس الاثنين، فتح ثلاثة تحقيقات ضد قناة "آر تي" الروسية للاشتباه في مخالفات حصلت ببرامج أخبار القناة، يومي 26 أبريل/ نيسان و4 مايو/ أيار 2018، وفيما يتعلق ببرنامج "كروستولك" يوم 20 أبريل/ نيسان.

وكانت "أوفكوم" قد أعلنت، في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، عن توجيه رسالة إلى الجهة صاحبة ترخيص قناة "آر تي" حول العقوبات المحتملة المتعلقة "بقضية سكريبال". وأعلنت رئيسة تحرير قناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، أن روسيا الاتحادية سترد على احتمال إلغاء ترخيص "آر تي" في بريطانيا بشكل مماثل. وفي الوقت نفسه، أعربت سيمونيان، عن أملها بألا يتخذ الجانب البريطاني مثل هذه الخطوة.

والجدير بالذكر أن "أوفكوم"، كانت قد أعلنت، في 18 أبريل، عن فتح 7 تحقيقات جديدة تتعلق ببرامج إخبارية ووثائقية لقناة "آر تي".