وزير الخارجية الأمريكي: سنفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران ويجب تغيير سلوكها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن ستفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران، مطالباً إياها بتغيير سلوكها.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد أن "​الولايات المتحدة الأمريكية​ تسعى إلى العمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران​".

© REUTERS / JONATHAN ERNST أمريكا تضع 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

وكشف وزير الخارجية الأمريكية "أننا سنفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران ، وعلى طهران أن تغيّر سلوكها"، مشيراً إلى أن "هناك ملفات مع ​ كوريا الشمالية ​ تحتاج كثيراً من الجهد للتوصل إلى تفاهم بشأنها، وزعيم كوريا الشمالية طلب مساعدات اقتصادية مقابل التخلي عن السلاح النووي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طرح، في كلمة متلفزة، 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، داعياً جميع حلفاء الولايات المتحدة للانضمام إلى الجهد الأمريكي ضد إيران.

يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران والقوى العالمية، فيما ناشد الحلفاء الأوروبيون، ترامب عدم الانسحاب من الاتفاق.