وزير الخارجية الأمريكي: سنفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران ويجب تغيير سلوكها

القاهرة — سبوتنيك. وأكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى العمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طرح، في كلمة متلفزة، 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، داعياً جميع حلفاء الولايات المتحدة للانضمام إلى الجهد الأمريكي ضد إيران.
يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران والقوى العالمية، فيما ناشد الحلفاء الأوروبيون، ترامب عدم الانسحاب من الاتفاق.
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