بومبيو يؤكد عقد القمة مع كوريا الشمالية في 12 يونيو المقبل

أشار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى أن هناك الكثير من العمل فيما يخص المفاوضات مع كوريا الشمالية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بومبيو، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، "لدينا عمل طويل لكي نصل إلى أرضية مشتركة مع كوريا الشمالية ونأمل في تحول

© AP Photo / Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais ترامب: كوريا الجنوبية والصين واليابان مستعدة لجعل كوريا الشمالية عظيمة

استراتيجي ليؤدي إلى التخلص من الأسلحة النووية"، مؤكدا أن "القمة مع كوريا الشمالية ستعقد في 12 حزيران/ يونيو المقبل".

وأضاف "هناك دعم كبير سيقدم لكوريا الشمالية في حال تعاطيها مع مفاوضات النووي"، وتابع قائلا "لم نقدم أية تنازلات لكوريا الشمالية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه من غير المستبعد أن يتم تأجيل قمته مع زعيم كوريا الشمالية المقررة في 12 يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أنها ربما تعقد في وقت لاحق.

وقال ترامب للصحفيين خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار: "قد لا يكون ذلك ممكنا يوم 12 يونيو".