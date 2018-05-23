بومبيو يتهم روسيا وتركيا بزعزعة استقرار الوضع في البلقان

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، اتهامات إلى روسيا وتركيا بزعزعة الوضع في البلقان.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو، في كلمة أمام لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الأمريكي "فيما يخص البوسنة، نحن ندرك المخاطر. نعتقد أن المنطقة (البلقان) هامة جداً. ونحن نعلم بأن روسيا تعمل بجد من أجل زعزعة الاستقرار هناك".

وسأله أحد النواب "كما يفعل ذلك الأتراك؟"، فورد بومبيو، قائلا "نعم. ونحن نعمل على استراتيجية تضعنا في وضع أفضل".

هذا وافتتح في بودفا، في جمهورية الجبل الأسود على ساحل الأدرياتيكي، يوم أمس الثلاثاء، المنتدى الدولي "2 بي سي" (لتكن آمنا) حول الأمن عبر المحيط الأطلسي والأمن في جنوب شرقي أوروبا، تحت رعاية حكومة الجبل الأسود والسفارة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي. ويشارك في المنتدى ممثلون عن قادة بلدان المنطقة، وضيوف من بروكسل ورئيس جمهورية كوسوفو غير المعترف بها دوليا.

ودعا نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع البلغاري، كراسيمير كاراكاتشانوف، الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى عدم التراخي في التوسع في البلقان، كي لا تقع بلدان هذه المنطقة تحت التأثير الروسي والتركي.