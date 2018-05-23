فنزويلا تدين تصريحات الاتحاد الأوروبي حول نتائج الانتخابات الرئاسية

أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الأربعاء، رد فعل الاتحاد الأوروبي حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد.

© Sputnik . Alexander Masaltseva فرنسا تعتبر نتائج الانتخابات في فنزويلا "غير معبرة عن الشعب"

ميخيكو — سبوتنيك . قالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها: "جمهورية فنزويلا البوليفارية تعول على أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بقوة بالقانون الدولي ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة وحرية قرار الشعوب، وتدعو الدول والمؤسسات الأوروبية لتطوير علاقات شاملة، قائمة على الاحترام مع فنزويلا، الحكومة البوليفارية ومؤسساتها".

كما ذكّرت الخارجية الفنزويلية، بأن المجلس الانتخابي الوطني وجّه دعوة للمفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لإرسال وفد من المراقبين من الاتحاد الأوروبي إلى الانتخابات الفنزويلية، لكن لم يتم قبولها.

هذا وأعربت موغيريني، في وقت سابق، أن الانتخابات التي جرت في فنزويلا لم تتوافق مع "المعايير الدولية الدنيا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تؤكد عزمها على بحث مسألة اعتماد "التدابير المناسبة".