ترامب: سنتأكد الأسبوع المقبل من موعد القمة مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيعلن الأسبوع المقبل ما إذا كانت القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستعقد في 12 حزيران/ يونيو في سنغافورة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين "سنعرف الأسبوع المقبل موقف سنغافورة". وأضاف "وأعتقد أنه إذا ذهبنا فسيكون الأمر رائعا بالنسبة لكوريا الشمالية".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED بومبيو يؤكد عقد القمة مع كوريا الشمالية في 12 يونيو المقبل

هذا ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، على ضوء لقاء القمة المرتقب ، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، يوم 12 حزيران/يونيو المقبل، للتفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووقف كوريا الشمالية لإجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على البلاد.

وأعلنت كوريا الشمالية في 21 نيسان/أبريل الماضي، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها قد أكملت تسليحها.