خامنئي يعلن شروط إيران لمواصلة الاتفاق النووي

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، إن هزيمة أمريكا في القضايا الجارية ستكون قطعية ومؤكدة.

وأضاف خامنئي خلال اجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلاد، اليوم الأربعاء، أنه يجب "استحضار التجارب في العلاقات مع الغرب واستحصال الضمانات الأوروبية لمواصلة الاتفاق النووي"، بالإضافة إلى أن "أداء المسؤولين الإيرانيين لمهامهم شرط أساسي لإلحاق هزيمة حاسمة بالولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب وكالة "فارس".

© Sputnik . Vitaliy Belousov الكرملين يعلق على مطالب واشنطن لإيران ويؤكد أن الاتفاق النووي مازال قائما

واشترط خامنئي أن تحمي القوى الأوروبية مبيعات النفط الإيرانية في مواجهة الضغوط الأمريكية، وأن تواصل شراء النفط الخام الإيراني وأن تعد بألا تسعى لمفاوضات جديدة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها بالشرق الأوسط.

وتابع "يجب أن تؤمن البنوك الأوروبية التجارة مع الجمهورية الإسلامية. لا نريد أن نبدأ نزاعا مع هذه الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لكننا لا نثق بها أيضا… ويجب أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيرانية ضمانا تاما. وفي حال تمكن الأمريكيون من الإضرار بمبيعاتنا النفطية… يجب أن يعوض الأوروبيون هذا ويشتروا النفط الإيراني".