خامنئي يعلن شروط إيران لمواصلة الاتفاق النووي

وأضاف خامنئي خلال اجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلاد، اليوم الأربعاء، أنه يجب "استحضار التجارب في العلاقات مع الغرب واستحصال الضمانات الأوروبية لمواصلة الاتفاق النووي"، بالإضافة إلى أن "أداء المسؤولين الإيرانيين لمهامهم شرط أساسي لإلحاق هزيمة حاسمة بالولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب وكالة "فارس".
وتابع "يجب أن تؤمن البنوك الأوروبية التجارة مع الجمهورية الإسلامية. لا نريد أن نبدأ نزاعا مع هذه الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لكننا لا نثق بها أيضا… ويجب أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيرانية ضمانا تاما. وفي حال تمكن الأمريكيون من الإضرار بمبيعاتنا النفطية… يجب أن يعوض الأوروبيون هذا ويشتروا النفط الإيراني".
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