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    الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال خطابه بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 8 مايو/ أيار 2018

    ألمانيا: أوروبا وأمريكا "بعيدتان كل البعد عن تسوية" بشأن اتفاق مع إيران

    © AP Photo / Iranian Presidency Office
    العالم
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    قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو إن أوروبا والولايات المتحدة "بعيدتان كل البعد عن حل وسط" بشأن موقف واشنطن من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.

    وأضاف ماس أنه لم يتم تقديم معلومات جديدة خلال الاجتماع، واقترح عقد اجتماع رباعي بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لبحث سبل المضي قدما، بحسب رويترز.

    وقال "أعتقد أننا بعيدون كل البعد عن حل وسط".

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    أمريكا تضع 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران
    يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد طرح 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، داعياً جميع حلفاء الولايات المتحدة للانضمام إلى الجهد الأمريكي ضد إيران.

    وأعلن بومبيو، يوم الاثنين، 21 مايو/أيار، في كلمة متلفزة، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة إيران، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاتفاق النووي مع طهران.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

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    الكلمات الدلالية:
    الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق الايراني, أمريكا, مايك بومبيو, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أمريكا -, إيران, ألمانيا
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