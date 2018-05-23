ألمانيا: أوروبا وأمريكا "بعيدتان كل البعد عن تسوية" بشأن اتفاق مع إيران

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو إن أوروبا والولايات المتحدة "بعيدتان كل البعد عن حل وسط" بشأن موقف واشنطن من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.

وأضاف ماس أنه لم يتم تقديم معلومات جديدة خلال الاجتماع، واقترح عقد اجتماع رباعي بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لبحث سبل المضي قدما، بحسب رويترز.

وقال "أعتقد أننا بعيدون كل البعد عن حل وسط".

© REUTERS / JONATHAN ERNST أمريكا تضع 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

وأعلن بومبيو، يوم الاثنين، 21 مايو/أيار، في كلمة متلفزة، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة إيران، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاتفاق النووي مع طهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.