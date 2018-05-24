ميركل: سنواصل احترام الاتفاقية بشأن إيران

أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستواصل احترام خطة العمل المشتركة الشاملة للبرنامج النووي الإيراني .

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي يعلن شروط إيران لمواصلة الاتفاق النووي

بكين — سبوتنيك . وقالت ميركل في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تسيانغ: "بالنسبة للاتفاقية بشأن إيران، فإنها بالتأكيد ليست مثالية، لكن الخيارات الأخرى غير مستقرة بدرجة أكبر، لذا سنظل نحترم هذا الاتفاق".

كما أشارت ميركل أن جزءا من الشركات الأوروبية ربما سيتعين عليها مغادرة إيران بسبب العقوبات الأميركية قائلة "من المحتمل أن تقود العقوبات إلى حقيقة أن بعض الشركات الأوروبية سوف تكون مضطرة..إلى مغادرة إيران ".