جنرال روسي يكشف عدد المسلحين شمال أفغانستان

أكد سكرتير مجلس الامن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن عدد المسلحين شمال افغانستان يتراوح ما بين 15-20 الف شخص، مشيرا الى تزايد تهديد الامن لدول منظمة الامن الجماعي يزداد.