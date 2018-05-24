أوكرانيا تدرج مواقع "روسيا سيغودنيا" ومن ضمنها "سبوتنيك" في قائمة المواقع المحظورة

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قامت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، بإدراج مواقع "روسيا سيغودنيا" ووكالة "سبوتنيك" و"نوفوستي أوكرانيا" في قائمة المواقع المحظورة في أوكرانيا.

ونشر الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو الوثيقة التي صدرت اليوم بقرار رئاسي وتتضمن قرارا بإضافة مواقع روسية عدة الى قائمة كييف للمواقع المحظورة في أوكرانيا.