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    ميخائيل بوغدانوف

    بوغدانوف يلتقي وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبي

    © Sputnik . Alexey Filippov
    العالم
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    أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الخميس عن إجراء لقاء مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبي محمد طاهر سيالة.

    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    شويغو وحفتر يبحثان عبر الفيديو مكافحة الإرهاب الدولي والتسوية في ليبيا
    وقال بوغدانوف للصحفيين، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، "نخطط اليوم لإجراء لقاء مع محمد طاهر سيالة وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبي".

    وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيلتقي مع سيالة، "طبعا نعم، نحن نشارك في جلسة مخصصة للعلاقات الروسية الليبية، وأنا أشارك فيها، نتحدث دائما هاتفيا، وهو كان قد زار روسيا مؤخرا وأجرى لقاء مع نيكولاي باتروشيف، ونحن أجرينا معه مشاورات في موسكو… ونحافظ على اتصالات مكثفة معه، هو رجل ذو خبرة كبيرة، وكان قد عمل في الحكومة الليبية في الثمانينيات والتسعينيات، والآن يواصل العمل في الحكومة الليبية".

    وأضاف بوغدانوف: "نحن نشجع جميع الأطراف الليبية على الحوار الوطني الشامل لكي يضع جميع الليبيين مصالح الدولة فوق المصالح الحزبية أو المصالح القبلية من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ووحدة أراضيها وضمان الأمن، ومحاربة المتطرفين والإرهابيين، ولوقف الهجرة الغير شرعية في اتجاهات مختلفة".

    ويجري الآن في مدينة بطرسبورغ الروسية منتدى بطرسبورغ الاقتصادي2018 ، والذي يستمر من 24 حتى 26 من الشهر الجاري.

    ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حدثا سنويا اقتصاديا روسيا يعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومنذ ذلك الحين يقوم الرئيس بوتين بزيارة المنتدى سنويا. ويشارك في المنتدى بشكل أساسي، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية بالإضافة إلى الساسة ورؤساء الحكومات والوزراء. ويسمّى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

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    الكلمات الدلالية:
    منتدى بطرسبورغ, حكومة الوفاق الوطني الليبية, محمد طاهر سيالة, ميخائيل بوغدانوف, ليبيا, روسيا
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