إطلاق سراح موظفة الأمم المتحدة المختطفة في أفغانستان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الخميس، إطلاق سراح موظفة في البعثة وابنها كانا قد خطفا في يناير/ كانون الثاني، وعبرت البعثة عن غضبها لمقتل سائق الموظفة خلال عملية الاختطاف.

واختفت المرأة، وهي أفغانية يوم 22 يناير/ كانون الثاني، مع ابنها الصغير بعد أن أوقف مهاجمون مجهولون سيارتهما.

وتم استعادة جثة السائق وهو أفغاني في مارس/ آذار. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo / Massoud Hossaini وقوع انفجارين في العاصمة الأفغانية كابول

وقالت إنجريد هايدن، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، "ندين الخطف المشين والقتل المتعمد فيما يبدو لأحد زملائنا".

وأصبحت عمليات الخطف التي تستهدف الأفغان بشكل رئيسي للحصول على فدية مشكلة مزمنة في كابول ومدن أخرى رغم اختطاف عدة أجانب في السنوات الماضية، بحسب وكالة "رويترز".