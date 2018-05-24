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    رئيسة تحرير وكالة روسيا سيغودنيا وقناة آر تي مارغاريتا سيمونيان والمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا دميتري كيسيليوف، خلال الوقفة التضامنية مع الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي من أمام السفارة الأوكرانية في موسكو، روسيا 18 مايو/ أيار 2018

    خبير إعلامي: أوكرانيا تخشى التأثير القوي لوسائل الإعلام الروسية

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    العالم
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    اعتبر الخبير الإعلامي الدكتور أحمد عبدالفتاح، أن إدراج أوكرانيا للمواقع ووكالات الأنباء الروسية على قوائم المواقع المحظورة، تجاوز خطير ضد حرية الرأي والتعبير، خاصة أنه يأتي بعد أيام على اعتقال مراسل "نوفوستي أوكرانيا" هناك.

    وقال عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، أن حظر أي وسيلة إعلامية، لابد أن يكون له مبررات قوية جدا، وكلها يجب أن تكون مرتبطة بالإرهاب أو التحريض، ولكن لا يحق لأي دولة أن تحجب وسيلة إعلامية بسبب خلافات سياسية مع الدولة مالكة هذه المنصات.

    وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي من أمام السفارة الأوكرانية في موسكو، روسيا 18 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik . Anton Denisov
    زاخاروفا: اعتقال فيشينسكي جزء من حملة دعاية غربية
    وأضاف الخبير الإعلامي أن أوكرانيا تحاول خلال الفترة الماضية التصعيد بقوة ضد مختلف وسائل الإعلام الروسية، لأنها تدرك أن لها تأثيرا قويا ومباشرا في المسائل الخلافية، فإذا كان تأثير هذه المنصات الإعلامية الروسية ضعيفا، ما كانت الدولة في أوكرانيا لتهتم بحجبها، ولكن الواضع أن أدائها مزعج جدا للسلطات الأوكرانية.

    ولفت عبدالفتاح، وهو مؤسس مبادرة "نحو إعلام رقمي نظيف" في مصر، أن كثير من الدول تقوم بحجب مواقع إلكترونية لأسباب مختلفة، ولكن الأغلب أن هذه الدول تنتمي للعالم الثالث، المصنف أنه عدو للحريات بشكل طبيعي، ولكن أوكرانيا تمثل صدمة، لأنها من الدول التي تتبنى نهجا ديمقراطيا، يختلف عن ممارساتها الحالية.

    وأوضح أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الأمنية في أوكرانيا، في أخر الأسبوع الماضي، من مداهمة مقر "نوفوستي أوكرانيا"، والقبض على الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي، أظهرت مدى انزعاج السلطات هناك من قوة وسائل الإعلام الروسية، ورغبتها في الوقت نفسه في افتعال أزمة سياسية كبيرة مع روسيا الاتحادية.

    وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أعلنت في أحد البرامج التليفزيونية على قناة "روسيا 1"، أن اعتقال رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي جزء من حملة دعاية غربية ضد روسيا.

    وقالت زاخاروفا:

    "إنها جزء من حملة دعاية وأفعال الغرب ضد روسيا، ودائما يتبين أن هذه ليست صدفة وليست حالات خاصة…كل هذا جزء من الأعمال الغربية ضد بلدنا".

    ووفقا لها، "إن حرية التعبير لم تعد موجودة في أوكرانيا بسبب السياسة الخبيثة للبلدان الغربية". وأشارت زاخاروفا إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتجاهلون المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين الروس من قبل سلطات كييف.

    وقامت السلطات الأوكرانية باحتجاز كيريل فيشينكسي، في 15 مايو/ أيار، من جانب منزله، وتم نقله ليلا إلى مدينة خيرسون الواقعة في جنوب البلاد. وتتهم السلطات الأوكرانية رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" الصحفي فيشينسكي بالخيانة العظمى ودعم جمهورية دونباس.

    انظر أيضا:

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