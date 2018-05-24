حصر دائرة المشتبه بهم في حادثة تحطم الطائرة الماليزية شرقي أوكرانيا

أمستردام- سبوتنيك وأضاف ويستربيكي "لمدة عام ونصف تضمن تحقيقنا 100 شخص من المشتبه بهم ، والآن تم تخفيضها إلى عدة عشرات".
وأكد ويستربيكي "لدينا ثقة تامة بأننا سننتهى من هذا التحقيق".
يذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية والمتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو/ تموز 2014. ولقي جميع الركاب والبالغ عددهم 298، مصرعهم جراء الحادث، بينهم 193 يحملون الجنسية الهولندية.
واتهمت كييف قوات الدفاع الشعبي بإسقاط الطائرة، ولكن القوات المذكورة نفت امتلاكها وسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.
ويتكون التحقيق حاليا من قسمين، وهما القسم الفني والجنائي، ويتولى التحقيق حاليا، مجموعة من المختصين، تضم خبراء من أستراليا وهولندا وماليزيا وبلجيكا وأوكرانيا.
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