بوغدانوف: مهمة مكافحة الإرهاب في سوريا لم يتم حلها بشكل كامل

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، إن مهمة مكافحة الإرهاب في سوريا لم تنتهي بعد بشكل كامل، رغم تحسن الوضع الأمني.

بطرسبرغ — سبوتنيك. وذكر بوغدانوف، للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2018: "إن هذه المهمة لم يتم إنجازها بالكامل، بالرغم من النجاحات العديدة، وتحسن الأوضاع من الناحية الأمنية، الكل يعترف بهذا في دمشق، وفى حلب، وفى بعض النقاط الأخرى".

© Sputnik . Alexey Filippov بوغدانوف يلتقي وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبي

وأضاف "هذه المهمة لم تحل بعد بشكل نهائي، لذلك تعمل صيغة أستانا ".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي الانتباه إلى أنه إلى جانب الدول الضامنة، يشارك في محادثات أستانا ممثلو الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وأكد بوغدانوف "أن المهمة هي وقف الحرب بين الأخوة في سوريا وتركيز جميع القوى على القضاء التام على التهديد الإرهابي".