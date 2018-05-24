بوغدانوف: مهمة مكافحة الإرهاب في سوريا لم يتم حلها بشكل كامل

بطرسبرغ — سبوتنيك. وذكر بوغدانوف، للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2018: "إن هذه المهمة لم يتم إنجازها بالكامل، بالرغم من النجاحات العديدة، وتحسن الأوضاع من الناحية الأمنية، الكل يعترف بهذا في دمشق، وفى حلب، وفى بعض النقاط الأخرى".
ولفت نائب وزير الخارجية الروسي الانتباه إلى أنه إلى جانب الدول الضامنة، يشارك في محادثات أستانا ممثلو الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.
وأكد بوغدانوف "أن المهمة هي وقف الحرب بين الأخوة في سوريا وتركيز جميع القوى على القضاء التام على التهديد الإرهابي".
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