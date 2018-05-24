القبض في سوريا على إرهابي خطير شارك بعمليات إرهابية في فرنسا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتعاونة مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أنها احتجزت داعشيا فرنسيا خطيرا شارك في تنظيم هجمات إرهابية في باريس ونيس.

سبوتنيك. وقالت "قسد" إن "وحداتها الخاصة استطاعت إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين برئاسة أدريان ليونيل كيالي (أبو أسامة الفرنسي)، الذي يعتبر أحد أخطر قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأكدت القوات أنه تم احتجاز أبو أسامة الفرنسي برفقة زوجته، وكان يختبئ في الرقة، بانتظار الفرصة المناسبة للهرب والعودة إلى أوروبا.

ووفقا لقوات السورية الديمقراطية فإن أدريان كيالي فرنسي الأصل ولد في عام 1983، واعتنق الإسلام عام 2003، ثم تطرف واعتقل في عام 2010 في فرنسا بتهمة انتمائه للمنظمات الإرهابية، بعدها أفرج عنه لاحقاً، لينضم إلى تنظيم "داعش" وسافر إلى سوريا عن طريق تركيا.

وسيطرت "قسد" على الرقة في عام 2017، وتعتبر دمشق نشاطهم غير قانوني.

وتم تأسيس "قوات سوريا الديمقراطية" في عام 2015.