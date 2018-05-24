القبض في سوريا على إرهابي خطير شارك بعمليات إرهابية في فرنسا

سبوتنيك. وقالت "قسد" إن "وحداتها الخاصة استطاعت إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين برئاسة أدريان ليونيل كيالي (أبو أسامة الفرنسي)، الذي يعتبر أحد أخطر قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي.
ووفقا لقوات السورية الديمقراطية فإن أدريان كيالي فرنسي الأصل ولد في عام 1983، واعتنق الإسلام عام 2003، ثم تطرف واعتقل في عام 2010 في فرنسا بتهمة انتمائه للمنظمات الإرهابية، بعدها أفرج عنه لاحقاً، لينضم إلى تنظيم "داعش" وسافر إلى سوريا عن طريق تركيا.
وسيطرت "قسد" على الرقة في عام 2017، وتعتبر دمشق نشاطهم غير قانوني.
وتم تأسيس "قوات سوريا الديمقراطية" في عام 2015.
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