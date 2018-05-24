بومبيو: واشنطن لا تستهدف تغيير نظام الحكم في إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن تغيير نظام الحكم في إيران ليس هدفا للولايات المتحدة في تعاملاتها مع طهران.

وردا عن سؤال خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي عما إذا كانت واشنطن تسعى لتغيير النظام الحاكم في إيران قال بومبيو "لا". بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس 24 مايو/ أيار فرض عقوبات جديدة على إيران.

© AFP 2018 / Atta Kenare مسؤول إيراني: تصريحات بومبيو تثبت أن أمريكا تسعى لتغيير النظام في إيران

وفرضت واشنطن عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، وكذلك على إيرانيين اثنين وآخر تركي.

وقبل أيام، أعلن الوزير بومبيو، أن واشنطن ستفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران، مطالبا إياها بتغيير سلوكها.

مؤكدا أن "​الولايات المتحدة الأمريكية​ تسعى إلى العمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران​".

إلى ذلك، أكد مسؤول إيراني كبير، يوم الاثنين الماضي، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتغيير النظام في إيران.

وقال المسؤول الإيراني لـ"رويترز" إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران تثبت أن الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.