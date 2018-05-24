البنتاغون: نعتزم مواصلة الضغط على كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، أن العسكريين الأمريكيين يعتزمون مواصلة الضغط على كوريا الشمالية.

واشنطن —سبوتنيك. وأكد البنتاغون أن الضغط سيتواصل "بما في ذلك إجراء مناورات مع الحلفاء".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب: إلغاء القمة انتكاسة لكوريا الشمالية وللعالم كله

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع دانا وايت، أن موقف الجيش الأمريكي من كوريا الشمالية لم يتغير.

وتابعت أن القوات المسلحة الأمريكية مستعدة للرد على أية استفزازت من قبل كوريا الشمالية.

وأشارت دانا وايت إلى استعداد الجيش الأمريكي للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وأكدت أن الضغط مستمر على كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألغى اليوم الخميس اجتماعه المقرر مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبعث الرئيس الأمريكي إلى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا يقول فيه إنه من غير المناسب عقد القمة في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن اللقاء "كان بناء على طلب كوريا الشمالية"، لكن بسبب التصريحات الأخيرة الغاضبة لزعيم كوريا الشمالية، لا يمكن عقده".