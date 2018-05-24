أفريكوم تعلن مقتل 10 من مسلحي "حركة الشباب" الصومالية بغارة جوية

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الخميس، القضاء على عشرة من مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة بغارة جوية نفذها الطيران الأمريكي قرب العاصمة الصومالية مقديشو.

القاهرة — سبوتنيك. وفي بيان لها قالت أفريكوم "بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، قامت القوات الأمريكية بغارة جوية ،مستهدفة مواقع لحركة الشباب، تقع جنوب غرب، العاصمة الصومالية مقديشو، يوم 23 مايو الجاري، مما أسفر عن مقتل عشرة إرهابيين ".

© Sputnik . Youry Abramotchkin الصومال يعلن مقتل 3 من كبار قادة الجيش في تفجير انتحاري تبنته حركة الشباب

وبداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت قيادة الجيش الصومالي فى إقليم هيران مقتل 120 عنصرا من حركة "الشباب" المتمردة وأسر آخرين بينهم قياديون منذ بدء العملية الأمنية التي نفذها الجيش في الرابع عشر من شهر مارس الماضي في مناطق تابعة لإقليم هيران.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، هجمات تتبناها حركة "الشباب"، والتي أعلنت ولائها لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وحكمها.