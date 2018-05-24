ماكرون: الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي باقية في الاتفاق

القاهرة — سبوتنيك. وأضاف ماكرون في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أنا على قناعة بأن بلدينا يستطيعان إيجاد أرضية للتصالح على الرغم من التناقضات الأوروبية".
وأوضح ماكرون "لدينا قلق مشترك مع روسيا وهو برنامج إيران الباليستي ومسألة ما بعد عام 2025 ونشاط إيران في المنطقة".
وكان الرئيس الروسي قد استقبل نظيره الفرنسي في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبورغ.
كما أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن بلاده بصدد التوقيع على نحو 50 اتفاقية خلال زيارته الحالية إلى روسيا.
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