واشنطن: أرسلنا فريقا إلى سنغافورة للتحضير للقمة لكن وفد كوريا الشمالية لم يحضر

موسكو — سبوتنيك. وقال الممثل للصحفيين: "خلال الرحلة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو إلى كوريا الشمالية، وعدت الأخيرة بأن يجتمع الجانبان في سنغافورة الأسبوع الماضي للعمل معا على الخدمات اللوجستية والاستعدادات للقمة".
وأَضاف أن ممثلو كوريا الشمالية لم يستجيبوا على المحاولات العديدة للولايات المتحدة بالاتصال معهم.
وأضاف "تم توقيف جزء من العمل على تحضير القمة، لأننا في لحظة ما حرفيا لم نتمكن من أن نجعلهم يرفعون السماعة، الصمت على الهواء عرقل إمكانيات بإتمام جزء من العمل قبل اللقاء".
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