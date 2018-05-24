واشنطن: أرسلنا فريقا إلى سنغافورة للتحضير للقمة لكن وفد كوريا الشمالية لم يحضر

أكد أحد كبار ممثلي البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن بلادة أرسلت الأسبوع الماضي إلى سنغافورة مجموعة عمل للتحضير لعقد القمة مع كوريا الشمالية، لكن وفد كوريا الشمالية لم يحضر.

موسكو — سبوتنيك. وقال الممثل للصحفيين: "خلال الرحلة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو إلى كوريا الشمالية، وعدت الأخيرة بأن يجتمع الجانبان في سنغافورة الأسبوع الماضي للعمل معا على الخدمات اللوجستية والاستعدادات للقمة".

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وتابع "وقد أرسل البيت الأبيض نائب رئيس الأركان وفريقه إلى سنغافورة، انتظروا وانتظروا، لكن الكوريون الشماليون لم يأتوا".

وأَضاف أن ممثلو كوريا الشمالية لم يستجيبوا على المحاولات العديدة للولايات المتحدة بالاتصال معهم.

وأضاف "تم توقيف جزء من العمل على تحضير القمة، لأننا في لحظة ما حرفيا لم نتمكن من أن نجعلهم يرفعون السماعة، الصمت على الهواء عرقل إمكانيات بإتمام جزء من العمل قبل اللقاء".