ألمانيا... دعوات لمنع المسلمين الصائمين عن العمل في رمضان

دعا مشرع من حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين، اليوم الخميس، إلى منع الأطباء والممرضات والطيارين وسائقي الحافلات والقطارات المسلمين من العمل في رمضان إذا كانوا صائمين.

وتضم ألمانيا نحو 4 ملايين مسلم يعيشون بها منذ عقود ومهاجرون وطالبو لجوء وصلوا خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الصراعات في سوريا والعراق ومناطق أخرى.

وبحسب "رويترز"، قال السياسي الذي ينتمي لحزب البديل من أجل ألمانيا مارتن سيكرت، إن أصحاب العمل غير القادرين على إعطاء المسلمين الصائمين مناوبة ليلية أو في الصباح الباكر ينبغي أن يتاح لهم جعلهم يستغلون بعض إجازاتهم السنوية خلال شهر رمضان.

© Sputnik . Siraj Saeed في أول أيام شهر رمضان... نصائح مهمة للصائمين من خبيرة التغذية باتيل منصور

وتساءل السياسي عضو لجنة الشؤون العمالية والاجتماعية بالبرلمان "لماذا ينبغي لمريض أن يخضع لعملية على أيدي جراح لم يشرب أي شيء لمدة 12 ساعة؟".

وأضاف "لماذا ينبغي أن يتم نقل أناس على أيدي آخرين ربما يعانون من مشكلات في التركيز وجفاف نتيجة صومهم لساعات؟".

وتريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ألمانيا شاملة ومتعددة الأعراق. ولطالما أكدت ميركل أن الإسلام جزء من ألمانيا ودعت إلى التسامح.

جاءت تصريحات سيكرت بعدما أثارت وزيرة الاندماج الدنمركية إنجر ستويبرغ ضجة حينما دعت المسلمين الصائمين إلى أخذ إجازة في رمضان لتجنب حدوث أثر سلبي على المجتمع.

وقوبلت دعوتها بانتقادات واسعة بما في ذلك من الحزب الليبرالي الذي تنتمي إليه.