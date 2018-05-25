أول رد فعل من كوريا الشمالية على إلغاء قمة ترامب-كيم

صرح نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم كي جوان، اليوم الجمعة، بإن بلاده لا تزال مهتمة بالتفاوض مع الولايات المتحدة، على الرغم من إلغاء القمة الثنائية من قبل واشنطن.

موسكو-سبوتنيك. وقال كيم كي جوان، إن بلاده مستعدة لحل المشاكل مع الولايات المتحدة في أي وقت وبأي شكل، وذلك بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة كانت مقررة في يونيو/ حزيران مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

© REUTERS / Kevin Lamarque الكشف عن سبب إلغاء اللقاء بين ترامب وكيم

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المسؤول الكوري الشمالي قوله في بيان "أعجبتنا كثيرا جهود الرئيس ترامب التي لم يسبق أن بذلها أي رئيس آخر لعقد قمة تاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وأضاف، أن "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء القمة يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي".

وأشار البيان إلى ضرورة عقد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من أجل تهدئة العلاقات المعقدة.

كما أكد، أن "زعيم كوريا الشمالية بذل قصارى جهده لعقد القمة مع ترامب".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء قمته المقررة مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة الشهر المقبل، محذرا أن الجيش على أتم الاستعداد للرد إذا أقدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على أي تصرف "أحمق".