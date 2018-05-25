ماكرون: سأذهب لروسيا لتشجيع المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم

ووفقا لموقع "غازيتا.رو"، كشف ماكرون أثناء المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، أمس الخميس، عن نيته للمجئ إلى روسيا مرة أخرى وتشجيع المنتخب الفرنسي في حال بلوغه المباراة النهائية في كأس العالم الذي سيقام في روسيا في يونيو/ حزيران المقبل.
وأضاف، "وبما أنني بطبيعتي متفائل، أستطيع أن أقول بكل ثقة، سأحضر لتشجيع منتخبنا في غضون أسابيع قليلة. ثم يمكننا مقابلة الرئيس بوتين مرة أخرى — آمل أن يرتبط ذلك بنجاح الفريق الفرنسي".
وستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 من 14 يونيو/ حزيران إلى 15 يوليو/ تموز في 11 مدينة في روسيا.
وسيلعب المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة مع كل من أستراليا وبيرو والدنمارك.
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