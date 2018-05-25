الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

أعلن مصدر بالإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض يدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية مطلع الأسبوع المقبل، وجاء ذلك وفقا صحيفة" وول ستريت جورنال ".

واشنطن — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المصدر قوله، أن سياسة العقوبات نوقشت يوم الخميس في اجتماع لمجلس الأمن القومي، الذي طرح فيه أيضا مسألة التدخل العسكري. ووفقا للمصدر المسألة تدور حول "عشرات العقوبات الجديدة".

هذا وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، لقاء القمة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون، الذي كان مقررا إجراؤه يوم 12 حزيران/ يونيو، بسبب تصريحات بيونغ يانغ "المعادية" الأخيرة، ومع ذلك، عبر ترامب عن استعداده لعقد اجتماع مع كيم جونغ اون، في وقت لاحق، قائلا: " أود كثيرا أن ألتقي بكم يوما ما"..