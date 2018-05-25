دعوات صينية لأمريكا وكوريا الشمالية من أجل التحلي بالصبر

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى التحلي بالصبر و التوصل إلى حلول وسط بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كانت مقررة الشهر المقبل.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

جاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الصينية لو كانغ في إفادة صحفية يومية. وأشارت إلى أن ترامب قال إنه لا يزال يرغب في لقاء كيم في المستقبل كما ذكرت وكالة "رويترز".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إلغاء قمته المقررة مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة الشهر المقبل، محذرا أن الجيش على أتم الاستعداد للرد إذا أقدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على أي تصرف "أحمق".