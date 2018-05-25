الخارجية الإيرانية : إذا قررت أوروبا الخروج من الاتفاق سننفذ الخطط الموضوعة

طالبت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة الدول الأوروبية المنضوية ضمن الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها بشكل عملي مشيرة إلا أن عدم التنفيذ، سيقابله تطبيق الخطة الإيرانية، التي وضعت سابقا لالتعامل مع هذه الحالة.

طهران — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي للتلفزيون الرسمي:"على أوروبا أن تنفذ وعودها بشكل عملي، وإلا سنقوم بالتعامل مع الموضوع ضمن الخطة التي وضعت سابقا".

© AFP 2018 / MONEY SHARMA ماكرون: الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي باقية في الاتفاق

وأكد قاسمي أنه "في حال قررت أوروبا الخروج من الاتفاق النووي سننفذ الخطط الموضوعة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن بلاده:"وضعت خطط كثيرة إذا وصلت المباحثات مع أوروبا لطريق مسدود".

هذا ويجتمع دبلوماسيون كبار من إيران وخمس قوى كبرى في فيينا اليوم لمنع انهيار الاتفاق النووي مع طهران، الذي يعود لعام 2015، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قد قال في وقت سابق حول مباحثات فيينا، بأنها لن تكون "سهلة".

وسيكون هذا الاجتماع الأول منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منه في الثامن من أيار/مايو، وقيامه بإعادة فرض عقوبات أميركية على إيران.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم سيلتزمون من جانبهم بالاتفاق، الذي يتضمن فرض قيود صارمة على برنامجهم النووي، مقابل التزام (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، بتقديم ضمانات لإيران لبقاءها في هذا الاتفاق، على الرغم من تجديد العقوبات الأميركية.