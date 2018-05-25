إسرائيل تشعر بالقلق حيال احتمال تزويد سوريا بأنظمة "إس-300" الروسية

قال وزير البيئة الإسرائيلي، زييف إلكين، اليوم الجمعة، إن بلاده تشعر بالقلق حيال احتمال تزويد سوريا بأنظمة "أس-300" الروسية.

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال الوزير الإسرائيلي، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدي بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يقودنا هذا إلى قلق كبير بالتأكيد، لأنه في ضوء القرب الجغرافي لإسرائيل وسوريا، فإن نظام الصواريخ المضادة للطائرات الذي سيتمركز في سوريا سيغطي في الواقع المجال الجوي الإسرائيلي بأكمله."

© Sputnik . Alexey Filippov كيف سيغير تزويد سوريا بـ "إس 300" المواجهة العسكرية في الميدان السوري

وأضاف زييف: "لا يمكننا قبول هذا الموقف أو التعامل معه بهدوء. من ناحية أخرى، أتابع عن كثب التصريحات الرسمية للمسؤولين الروس، فبعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو، ذكر مستشار الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، أن المفاوضات بشأن تزويد سوريا بـ "أس-300" لا تجري. ولا أرى أي سبب للاعتقاد بأن هذه التصريحات غير صحيحة".

يذكر، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن روسيا، قد تعود للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي " إس-300 "، وذلك على خلفية الضربات الصاروخية التي تعرضت لها سوريا من قبل التحالف الغربي الثلاثي (الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا) يوم 14 أبريل/ نيسان، كرد على هجوم كيميائي مزعوم، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه بعد الضربة التي وجهها التحالف، فإن موسكو: "لم يعد لديها التزام أخلاقي"، بعدم توريد منظومة "أس — 300"، إلى سوريا.