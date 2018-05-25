بيسكوف: روسيا ترفض بشكل قاطع الاتهامات بتورطها في كارثة الطائرة الماليزية

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن روسيا ترفض بشكل قاطع الاتهامات بتورطها في كارثة الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.

موسكو —سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "التحقيق الذي أجراه الفريق الهولندي لم يتضمن الجانب الروسي، علما بأن الجانب الأوكراني كان موجودا. بالطبع لا تستطيع روسيا الوثوق بنتائج هذا العمل لعدم تمكنها من المشاركة كاملة الحقوق في هذا التحقيق".

وأكد بيسكوف أن روسيا ترفض، من دون شك، أي اتهامات نحوها.

يذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية والمتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو/ تموز 2014.

ولقي جميع الركاب والبالغ عددهم 298، مصرعهم جراء الحادث، بينهم 193 يحملون الجنسية الهولندية.

واتهمت كييف قوات الدفاع الشعبي بإسقاط الطائرة، ولكن القوات نفت امتلاكها وسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.