الصين ترحب بتفكيك كوريا الشمالية لموقع "بونغيري" للتجارب النووية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، اليوم الجمعة، أن بلاده ترحب بتفكيك بيونغ يانغ لميدان التجارب النووية في "يونغيري"، ما يعتبر خطوة هامة في الطريق إلى نزع السلاح النووي.

بكين — سبوتنيك. وقال كانغ، في مؤتمر صحفي: "كان بإمكاننا أن نشاهد على شاشة التلفزيون حقيقة أن كوريا الشمالية قد اتخذت خطوات ملموسة لتفكيك موقع التجارب النووية في بونغيري، والصين ترحب بهذه الخطوات. هذه خطوة هامة اتخذتها كوريا الشمالية في الطريق إلى نزع السلاح النووي".

© REUTERS / KIM HONG-JI كوريا الجنوبية ترحب بإعلان بيونغ يانغ وقف التجارب النووية

ولفت المتحدث إلى أن إجراءات كوريا الشمالية هذه ذات أهمية كبيرة لتعزيز عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، والصين تتوقع أن "تتحرك جميع الأطراف المعنية في الاتجاه نفسه، وتبقى ملتزمة بالحوار والتشاور لتعزيز نزع السلاح النووي وإيجاد حل سياسي للمشكلة في شبه الجزيرة الكورية".

وكان العسكريون في كوريا الشمالية قد قاموا، أمس الخميس، بتفجير 3 مناجم للاختبار في موقع التجارب النووية فى بونغيري ، بالإضافة إلى تدمير مراكز مراقبة أرضية ومنشآت أمنية ومرافق خدمة أخرى. وبعد ذلك، أكد نائب رئيس معهد الأسلحة النووية لكوريا الشمالية كانغ كيونغ هو، لوكالة "سبوتنيك" أن استئناف التجارب النووية على أرض موقع "بونغيري" أصبح أمرا مستحيلا، كما أشار كانغ، إلى أن جميع أعمال التفكيك كانت ناجحة.