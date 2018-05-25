ألمانيا تأسف لانهيار قمة ترامب وكيم

أعربت ألمانيا، اليوم الجمعة، عن أسفها لإلغاء قمة كانت مقررة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقالت الحكومة الألمانية "من وجهة نظر الحكومة الألمانية الحوار على أعلى مستوى خطوة مهمة نحو عدم التصعيد في شبه الجزيرة الكورية". بحسب ما نقلته وكالة"رويترز".

© REUTERS / KCNA أول رد فعل من كوريا الشمالية على إلغاء قمة ترامب-كيم

وقالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إنها لا تزال مستعدة لخوض محادثات مع الولايات المتحدة بعد أن ألغى ترامب القمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء قمته المقررة مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة الشهر المقبل، محذرا أن الجيش على أتم الاستعداد للرد إذا أقدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على أي تصرف "أحمق".