لافروف: وزير خارجية هولندا لم يشر إلى حقائق عن تورط روسيا في حادث الطائرة الماليزية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه بحث مع نظيره الهولندي نتائج التحقيق في كارثة الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوزير الهولندي لم يشر إلى أي حقائق تتحدث عن تورط روسيا بالحادثة.

بطرسبورغ — سبوتنك. وقال لافروف، على هامش منتدى بطرسبورغ: "اليوم اتصل وزير الخارجية الهولندي وتحدثت معه، قال ما أضحى معروفا، بأن النائب العام انتقل إلى مرحلة جديدة من التحقيق، وأنه لا شكوك لديهم بأن الصاروخ بوك وصل من أراضي روسيا الاتحادية، ولقد استفسرت منه عن الحقائق التي تؤكد ذلك، ولم يأت بأي حقائق".

© Sputnik . Michail Voskresenskiy الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لتحمل مسؤولياتها والتعاون في قضية الطائرة الماليزية

وأضاف لافروف :"لقد ذكرته بأن روسيا تعاونت أكثر من غيرها مع التحقيق، على الرغم من عدم دعوتنا إلى المجموعة المشتركة للتحقيق".

وأشار الوزير إلى أن روسيا: "سلمت هولندا جميع المعطيات بالتفصيل، لقد أعطينا الكثير من المعلومات الفعلية، بما فيها معطيات الرادارات التي كانت تعمل في مقاطعة روستوف في ذاك اليوم المأساوي".

ولفت لافروف: "إذا قرر شركاؤنا، في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بمأساة إنسانية ومقتل مئات الأشخاص، التلاعب من أجل تحقيق أهدافهم السياسية، حسنا، أترك الأمر لضميرهم".

وشدد لافروف "على الرغم من القضايا التي تظهر، نحن مستعدون للتعاون، والأهم أن يكون هذا التعاون نزيها وألا يتم تجاهل معطياتنا".