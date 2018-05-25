الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لتحمل مسؤولياتها والتعاون في قضية الطائرة الماليزية

أكدت المسؤولة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، اليوم الجمعة، دعم الاتحاد الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2166 الذي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب بيان للمجلس الأوروبي قالت موغريني: "الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل قرار مجلس الأمن رقم 2166 والذي يطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن إسقاط الرحلة MH17 وضرورة تعاون كل الدول لكشف المسؤولين".

© Sputnik . Sergey Guneev بيسكوف: روسيا ترفض بشكل قاطع الاتهامات بتورطها في كارثة الطائرة الماليزية

وذكر بيان المجلس بتقرير اللجنة المشتركة للتحقيق بحادث الطائرة، الذي بين أن "الصاروخ الذي أسقط الطائرة تابع ل لقوات المسلحة الروسية بلا أدنى شك".

وعرضت مجموعة التحقيق الهولندية، في بيان لها أمس الخميس، النتائج الوسطية لتحقيقها، والتي تشير إلى أن الصاروخ الذي أسقط طائرة الرحلة رقم "MH17"، هو من نوع "بوك" وينتمي إلى لواء صواريخ 53 من مدينة كورسك الروسية تم نقله من روسيا، إلا أن المحققين وجدوا صعوبة في الإجابة على سؤال حول متى و إلى أي محكمة سيتم تسليم نتائج التحقيق.

وختمت موغريني بيانها قائلة: "الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لتحمل مسؤولياتها والتعاون بشكل كامل للكشف عن المسؤولين".

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم أن روسيا ترفض بشكل قاطع الاتهامات بتورطها في كارثة الطائرة الماليزية بوينغ فوق أوكرانيا، معربا عن استعداد بلاده للانضمام إلى فريق التحقيق المشترك.

ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أنها تدرس الشريط المصور الذي قدمه التحقيق الهولندي فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الماليزية "بوينغ-777" لرحلة "إم إتش-17" فوق أوكرانيا، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق تخفي مكان وتاريخ العثور على محرك صاروخ بوك الذي زعم أنه أصاب الطائرة، والأشخاص الذين سلموه للجنة، مذكرة بأنه منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991 حصلت أوكرانيا على 20 كتيبة منظومة "بوك"، ولم يتم تسليمها منذ ذاك الوقت أي صاروخ مضاد للطائرات.