فرنسا تحاكم اثنين من مواطنيها بتهمة التجسس لحساب دولة أجنبية

وأكدت وزيرة الدفاع، فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، اعتقال عميلين متقاعدين في ديسمبر/ كانون الأول إلى جانب زوجة أحدهما وقالت إن المعلومات المسربة "يمكن أن تقوض أمن الدولة"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

© REUTERS / JONATHAN ERNST وثائق سرية تكشف كيف سعى جاسوس للإيقاع بترامب

وقالت بارلي، لتلفزيون "سي نيوز"، إنه يعتقد أن العميلين أفشيا أسرارا أثناء عملهما في جهاز المخابرت الفرنسي، ورفضت التعقيب على تقارير غير مؤكدة بأن الصين هي القوة الأجنبية المعنية.

وأكد مصدر قضائي أنه تم فتح تحقيق رسمي في أمر الأثنين 22 ديمسبر/ كانون الأول بتهم التجسس لحساب قوة أجنبية وإفشاء معلومات شديدة السرية وتقديم معلومات تضر بمصالح قومية أساسية.

وأضاف المصدر أن أحد العميلين اللذين لم تكشف هويتهما يواجه اتهامات أخرى بالتحريض على الخيانة تحريضا مباشرا.