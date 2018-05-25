ترامب يرحب ببيان تلقاه من كوريا الشمالية ويصفه بالودي والمثمر

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بما وصفه بـ"تصريحات ودية ومثمرة" من كوريا الشمالية، وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حول نيه بلاده لحل الخلافات مع واشنطن "أخبار جيدة للغاية".

وقال ترامب، في تغريده على تويتر اليوم الجمعة، "أخبار جيدة للغاية لتلقي البيان الدافئ والمثمر من كوريا الشمالية، سنرى قريبا إلى أين سيقودنا، ونأمل أن يستمر الرخاء والسلام طويلا ودائما، فقط الوقت والموهبة سيؤكدان ذلك".

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2018

​وصرح نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم كي جوان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن بلاده لا تزال مهتمة بالتفاوض مع الولايات المتحدة، على الرغم من إلغاء القمة الثنائية من قبل واشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المسؤول الكوري الشمالي قوله في بيان "أعجبتنا كثيرا جهود الرئيس ترامب التي لم يسبق أن بذلها أي رئيس آخر لعقد قمة تاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".