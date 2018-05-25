تفكيك موقع نووي في كوريا الشمالية (فيديو)

قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ فككت بشكل كامل موقعا للتجارب النووية في يونجيى ري.

ونقلت وكالة رويترز عن الوكالة الكورية أن تفكيك موقع التجارب النووية أدى إلى "إغلاق تام لمداخل الأنفاق".

وكانت الأنفاق جاهزة للاستخدام في اختبارات نووية قوية تحت الأرض.

من جهته، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بما وصفه بـ"تصريحات ودية ومثمرة" من كوريا الشمالية، وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حول نيه بلاده لحل الخلافات مع واشنطن "أخبار جيدة للغاية".

وقال ترامب، في تغريده على تويتر اليوم الجمعة، "أخبار جيدة للغاية لتلقي البيان الدافئ والمثمر من كوريا الشمالية، سنرى قريبا إلى أين سيقودنا، ونأمل أن يستمر الرخاء والسلام طويلا ودائما، فقط الوقت والموهبة سيؤكدان ذلك".

يأتى ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء اجتماعه المقرر مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبعث الرئيس الأمريكي إلى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا يقول فيه إنه من غير المناسب عقد القمة في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن اللقاء "كان بناء على طلب كوريا الشمالية"، لكن بسبب التصريحات الأخيرة الغاضبة لزعيم كوريا الشمالية، لا يمكن عقده".